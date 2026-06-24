Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

Минувшей ночью в Нижегородской области сбили 23 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
В результате атаки два человека погибли, еще двое пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
По предварительным данным, в результате падения обломков повреждены промышленный объект, несколько жилых домов и автомобилей, при этом критических деформаций инфраструктуры нет.
Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие и принес соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую помощь.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
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