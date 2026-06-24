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Журналистов пригласили на конкурс публикаций о героях страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 31 августа представители СМИ могут подать заявки на конкурс «Слово о Героях», посвященный людям, чьи поступки заслуживают общественного признания.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 31 августа представители СМИ могут подать заявки на конкурс «Слово о Героях», посвященный людям, чьи поступки заслуживают общественного признания.

Проект проводит кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По итогам конкурса выберут восемь лучших публикаций. Они станут основой для сценария восьмисерийного художественного фильма.

В центре внимания — реальные истории участников специальной военной операции, врачей, сотрудников МЧС и правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров и представителей других профессий.

Все материалы, поступившие на конкурс, войдут в открытый электронный архив проекта. Его смогут использовать педагоги, исследователи, участники детских и молодежных объединений, а также представители творческих профессий.

Условия участия опубликованы на сайте кинокомпании в разделе проекта «Слово о Героях».

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