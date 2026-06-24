В Красноярске выбрали лучшие бригады скорой помощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Красноярской станции скорой медицинской помощи прошел конкурс профессионального мастерства среди фельдшерских и врачебных бригад. Соревнования приурочили ко Дню медицинского работника.
Участники прошли теоретические и практические испытания: выполняли медицинские манипуляции, решали клинические задачи, определяли тактику лечения и участвовали в блицтурнире. Отдельным этапом стало творческое домашнее задание на тему «Медицина без границ».
Среди фельдшерских бригад победу одержала команда подстанции № 2 в составе Александры Ильиных и Анны Слесаревой. Второе место заняла подстанция № 1, третье — подстанция № 5.
В конкурсе врачебных бригад первое место завоевала команда подстанции № 5, сообщает краевой минздрав. В ее составе — врач Дмитрий Гурьянов, фельдшеры Евгений Шабоха и Светлана Ануфриенко. Вторыми стали представители подстанции № 6, третьими — подстанция № 2.
«Наша бригада начала подготовку за два месяца. Мы повторяли пропедевтику и препараты. Настрой на победу был. Не скрою, я переживал. Думал что-то может не получиться. Самым сложным было первое теоретическое задание, где вымышленной больной была беременная женщина и ей требовалась медицинская помощь после падения с лестницы на живот», — рассказал врач скорой медицинской помощи подстанции № 5 Дмитрий Гурьянов.
Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на создание устойчивой системы кадрового обеспечения здравоохранения, что способствует повышению эффективности медицинской помощи и улучшению здоровья населения.