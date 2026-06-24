В Красноярске выбрали лучшие бригады скорой помощи

«Наша бригада начала подготовку за два месяца. Мы повторяли пропедевтику и препараты. Настрой на победу был. Не скрою, я переживал. Думал что-то может не получиться. Самым сложным было первое теоретическое задание, где вымышленной больной была беременная женщина и ей требовалась медицинская помощь после падения с лестницы на живот», — рассказал врач скорой медицинской помощи подстанции № 5 Дмитрий Гурьянов.