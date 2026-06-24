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Двое нижегородцев погибли после атаки БПЛА 24 июня: что известно?

Региональные власти обещают семьям погибших и пострадавших оказать всю необходимую помощь.

Атака вражеских БПЛА на Нижегородскую область отражается с ночи на 24 июня 2026 года, и по состоянию на 9:00 она продолжалась. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Вся область разделяет ваше горе».

Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить до 7:00 23 беспилотника. Увы, два человека в результате атаке погибли, ещё двое госпитализированы, уточнил губернатор. «Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе, — пишет Глеб Никитин. — Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».

В результате падения обломков БПЛА повреждён, по предварительным данным, промышленный объект, несколько машин и жилых домов. Однако критические повреждения промышленной инфраструктуры отсутствуют.

Губернатор призывает к спокойствию, работа ПВО в регионе продолжается, атака не завершена.

Люди погибли при возгорании дома.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил: погибшие — жители областного центра, трагедия случилась после возгорания жилого дома. Градоначальник подчеркнул, что сообщает о случившемся с тяжёлым сердцем и помощь семьям погибших и пострадавших в атаке — это приоритет для властей.

Жизням ещё двоих пострадавших мужчин, по предварительной информации от медиков, ничто не угрожает, поделился мэр.

На территории большого Нижнего Новгороде есть локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры, их предстоит оценить экспертам.

Напомним, Нижегородская область не первый год подвергается частым атакам вражеских БПЛА. Ранее, в августе 2025 года, два человека погибли после атаки на Арзамас.

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