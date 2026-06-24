Двое нижегородцев погибли после атаки БПЛА 24 июня: что известно?

Атака вражеских БПЛА на Нижегородскую область отражается с ночи на 24 июня 2026 года, и по состоянию на 9:00 она продолжалась. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Вся область разделяет ваше горе».
Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить до 7:00 23 беспилотника. Увы, два человека в результате атаке погибли, ещё двое госпитализированы, уточнил губернатор. «Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе, — пишет Глеб Никитин. — Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».
В результате падения обломков БПЛА повреждён, по предварительным данным, промышленный объект, несколько машин и жилых домов. Однако критические повреждения промышленной инфраструктуры отсутствуют.
Губернатор призывает к спокойствию, работа ПВО в регионе продолжается, атака не завершена.
Люди погибли при возгорании дома.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил: погибшие — жители областного центра, трагедия случилась после возгорания жилого дома. Градоначальник подчеркнул, что сообщает о случившемся с тяжёлым сердцем и помощь семьям погибших и пострадавших в атаке — это приоритет для властей.
Жизням ещё двоих пострадавших мужчин, по предварительной информации от медиков, ничто не угрожает, поделился мэр.
На территории большого Нижнего Новгороде есть локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры, их предстоит оценить экспертам.
Напомним, Нижегородская область не первый год подвергается частым атакам вражеских БПЛА. Ранее, в августе 2025 года, два человека погибли после атаки на Арзамас.