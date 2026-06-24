ННГУ и НГТУ попали в топ вузов по уровню зарплат выпускников-айтишников

ННГУ имени Лобачевского и НГТУ имени Р. Е. Алексеева попали в рейтинг вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере. Об этом сообщили эксперты SuperJob.
ННГУ занял девятую строчку, поднявшись на одну позицию за год. В среднем специалисты, которые окончили вуз, имеют доход в 200 000 рублей. 72% выпускников остаются работать в городе по окончании обучения.
НГТУ досталось в рейтинге 17 место. Размер зарплат выпускников в IT в среднем составляет 155 000 рублей в месяц. Они также предпочитают трудоустройство в Нижнем Новгороде — 74%.
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