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ННГУ и НГТУ попали в топ вузов по уровню зарплат выпускников-айтишников

Одно из нижегородских учреждений вошло в десятку лучших.

Источник: Живем в Нижнем

ННГУ имени Лобачевского и НГТУ имени Р. Е. Алексеева попали в рейтинг вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере. Об этом сообщили эксперты SuperJob.

ННГУ занял девятую строчку, поднявшись на одну позицию за год. В среднем специалисты, которые окончили вуз, имеют доход в 200 000 рублей. 72% выпускников остаются работать в городе по окончании обучения.

НГТУ досталось в рейтинге 17 место. Размер зарплат выпускников в IT в среднем составляет 155 000 рублей в месяц. Они также предпочитают трудоустройство в Нижнем Новгороде — 74%.

Абсолютным лидером рейтинга стал МФТИ, где доход выпускников достигает 350000 рублей в месяц. Второе место эксперты отдали ИТМО и МИФИ, а третье — МГУ, Бауманка и ВШЭ.

Ранее мы писали, что ННГАСУ закрепил правила использования ИИ в учебном процессе.