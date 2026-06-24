Пятая часть ростовских коммунальных сетей предельно изношена

Проблема носит региональный масштаб. Ещё в феврале 2025 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь публично признал, что совокупный износ коммунальных сетей по региону в целом превышает 60%. При этом глава региона указал, что в ряде населенных пунктов степень деградации инфраструктуры достигает 70−80%, что делает ситуацию особенно острой в контексте подготовки к отопительным сезонам.