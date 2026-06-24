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Севастополь сейчас: в городе частично вернулся свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Часть Севастополя остается без энергоснабжения после ночной атаки ВСУ на город. О ситуации утром в среду проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.

«Наши энергетики работают без перерыва с самого момента атаки. Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. В ближайшее время планируем запитать улицы Хрусталева и Восставших, Сахарную головку», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.

К этому часу свет уже есть в следующих населенных пунктах и районах:

— Инкерман и Северная сторона;

— Кача, Орловка и Андреевка;

— Орлиное и Севастопольская зона ЮБК.

Сложнее всего, по словам губернатор, ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии.

«На энергообъектах введен особый режим. Прошу вас набраться терпения», — обратился он к населению.

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