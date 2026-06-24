Севастополь сейчас: в городе частично вернулся свет

«Наши энергетики работают без перерыва с самого момента атаки. Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. В ближайшее время планируем запитать улицы Хрусталева и Восставших, Сахарную головку», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.