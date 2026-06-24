Shot: Курганский маньяк Олег Фоминых погиб на СВО

Ранее лидер банды черных риелторов из Краснодарского края Михаил Литовка погиб в зоне СВО. В 2010 году он вместе с приятелем убил двух человек, перед этим убедив их продать свое жилье по дешевке. Еще одну жертву они пытались сжечь заживо. На суде Литовка устраивал скандалы и кричал, что его оговорили, но мужчину все равно отправили в тюрьму. Как бандит оказался на спецоперации и что известно о его преступлениях — в материале «Вечерней Москвы».