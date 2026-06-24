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МНС сказало, введут ли новый налог на собак в Беларуси с 1 июля 2026

МНС рассказало, будет ли корректировка налога на собак с 1 июля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по налогам и сборам Беларуси опровергло появившуюся в некоторых СМИ информацию об изменении порядка предъявления налога за владение собаками, или так называемого налога на собак с 1 июля 2026 года.

В МНС отметили, что корректировка законодательства, связанного с налогом на собак, не осуществлялась и в настоящее время не планируется.

«Как и ранее, налог уплачивают только владельцы собак путем внесения сумм налога одновременно с внесением платы за жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что информация от ветклиник, приютов, зоогостиниц, соседей не является основанием для безусловного предъявления налога. Кроме того, повышенной ставки налога за потенциально опасные породы собак также не предусмотрено.

Но в тоже время весной 2026-го Минское ЖКХ сообщило о новой строке в жировке с 1 июля, и она связана именно с собаками в квартирах, как зарегистрированными, так и нет.

Тогда специалисты ЖКХ отмечали, что информацию, что собака действительно живет в квартире, они планируют получать через ветеринарные клиники, пункты временного содержания и гостиницы для животных, а также от жителей многоэтажек.

Кстати, Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку.

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