МНС сказало, введут ли новый налог на собак в Беларуси с 1 июля 2026

Министерство по налогам и сборам Беларуси опровергло появившуюся в некоторых СМИ информацию об изменении порядка предъявления налога за владение собаками, или так называемого налога на собак с 1 июля 2026 года.
В МНС отметили, что корректировка законодательства, связанного с налогом на собак, не осуществлялась и в настоящее время не планируется.
«Как и ранее, налог уплачивают только владельцы собак путем внесения сумм налога одновременно с внесением платы за жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отметили, что информация от ветклиник, приютов, зоогостиниц, соседей не является основанием для безусловного предъявления налога. Кроме того, повышенной ставки налога за потенциально опасные породы собак также не предусмотрено.
Но в тоже время весной 2026-го Минское ЖКХ сообщило о новой строке в жировке с 1 июля, и она связана именно с собаками в квартирах, как зарегистрированными, так и нет.
Тогда специалисты ЖКХ отмечали, что информацию, что собака действительно живет в квартире, они планируют получать через ветеринарные клиники, пункты временного содержания и гостиницы для животных, а также от жителей многоэтажек.
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