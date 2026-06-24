Назвали бюджетные города России для экскурсионного отдыха

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород названы самыми бюджетными российскими городами по стоимости проживания в июле среди популярных экскурсионных направлений, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В топ экскурсионных направлений по популярности в этом году вошли также Екатеринбург, Казань и Карелия.
«Москва, Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, исходя из цен на отели в июле, оказались в числе самых бюджетных вариантов для туристов, путешествующих по России летом», — сказали в АТОР, проанализировав цены на проживание на популярных экскурсионных направлениях по стране.
По их данным, в Санкт-Петербурге и Москве стоимость суток проживания практически одинаковая — в среднем 8,3−8,5 тысячи рублей. При этом средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,5−8,9 тысячи рублей.
Отмечается, что среди доступных направлений по стоимости проживания также находятся Казань, Петрозаводск и Мурманск. «Здесь тарифы на отели категории 4 звезды летом находятся на отметке в среднем 9,4−10,3 тысячи рублей», — пояснили в АТОР.