Назвали бюджетные города России для экскурсионного отдыха

По их данным, в Санкт-Петербурге и Москве стоимость суток проживания практически одинаковая — в среднем 8,3−8,5 тысячи рублей. При этом средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге в июле составляет примерно 8,5−8,9 тысячи рублей.