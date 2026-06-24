Центр развития промышленной робототехники запустили в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 23 июня 2026 года на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева открылся Нижегородский центр развития промышленной робототехники — его создали в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизация», сообщили в правительстве Нижегородской области.
Проект реализовали при грантовой поддержке в размере 295 млн рублей: вуз одержал победу в конкурсном отборе в 2025 году благодаря совместной работе Минпрома региона и Нижегородского НОЦ, который координировал взаимодействие науки и промышленности. Методологической основой работы центра стала модель, разработанная головным ЦРПР Университета «Иннополис».
Ключевым партнёром центра выступил Горьковский автомобильный завод: он не только софинансирует программу, но и служит площадкой для тестирования решений по автоматизации производства и логистики с применением отечественных робототехнических комплексов. Важное место в совместной работе отведено подготовке специалистов.
«В новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей — тех, кому предстоит их внедрять. Коллеги уже озвучили план — ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам губернатора специалисты НГТУ и Центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда.
Заместитель губернатора Егор Поляков сообщил, что инфраструктура центра включает лаборатории с отечественными коллаборативными роботами, оборудованием для лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам — их планируют использовать для отработки автоматизации складских и транспортных операций.
И. о. ректора НГТУ Сергей Дмитриев отметил значимость проекта для подготовки инженерных кадров и подчеркнул, что в университете формируют среду, в которой студенты и учёные совместно с представителями индустрии решают практические задачи автоматизации.
Цель партнёрства — не только внедрение роботов, но и развитие компетенций в сфере промышленной робототехники и подготовка отраслевых кадров. Совместно с центром запускается полный цикл работы — от проектирования роботизированного участка до обучения операторов, а поддержка программы рассматривается как стратегическая инвестиция в развитие региональной промышленности и автомобилестроения.
«Обязанность депутатского корпуса — в законодательном сопровождении таких проектов и в формировании бюджетных условий, чтобы подготовка инженерных кадров под нужды предприятий шла непрерывно. В рамках Десятилетия науки и технологий мы должны выстроить не просто лабораторную базу, а цепочку от появления идеи до внедрения робототехнических решений на конкретных нижегородских предприятиях», — заявил председатель ЗСНО Евгений Люлин.
Нацпроект «Средства производства и автоматизация» реализуется по поручению Президента РФ и призван обеспечить технологическую независимость России и рост уровня роботизации, а также сформировать необходимый кадровый потенциал.