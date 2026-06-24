Центр развития промышленной робототехники запустили в Нижегородской области

«Обязанность депутатского корпуса — в законодательном сопровождении таких проектов и в формировании бюджетных условий, чтобы подготовка инженерных кадров под нужды предприятий шла непрерывно. В рамках Десятилетия науки и технологий мы должны выстроить не просто лабораторную базу, а цепочку от появления идеи до внедрения робототехнических решений на конкретных нижегородских предприятиях», — заявил председатель ЗСНО Евгений Люлин.