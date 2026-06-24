Две аварии: карта пробок в Калининграде на утро среды

Движение затруднено на основных магистралях города, в том числе на Горького, Портовой, Железнодорожной, Гагарина, Невского, Черняховского, Фрунзе, 9 Апреля, Ленинском, Московском проспектах, а также на проспекте Мира и Суворова. Выезды из города в сторону моря пока свободны. Сообщается о двух авариях — на Емельянова и Гагарина. Общая ситуация в Калининграде оценивается в пять баллов.