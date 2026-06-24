Два нижегородских вуза вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников в IT

По совместному исследованию SuperJob и Госкорпорации «Роскосмос», в топ вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в IT, вошли сразу два нижегородских университета.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) занял 9‑е место: средняя зарплата его выпускников 2020—2025 годов в IT выросла на 20 000 рублей и сейчас составляет 200 000 рублей в месяц; 72% выпускников остаются работать в городе.
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) расположился на 17‑й строчке с медианной зарплатой 155 000 рублей в месяц (+10 000 рублей за год), 74% его выпускников остаются в регионе.
Абсолютным лидером рейтинга стал МФТИ — 350 000 рублей в месяц (рост на 20 000 рублей, +6% к 2025 году). Второе место разделили ИТМО и МИФИ (по 300 000 рублей): ИТМО укрепил позиции (+10 000, +3%), МИФИ поднялся на одну строку (+20 000, +7%). Третью позицию заняли МГУ, МГТУ им. Баумана и ВШЭ с медианой 290 000 рублей; МГУ сохранил зарплату, но опустился на одну строчку, тогда как Бауманка и ВШЭ прибавили по 10 000 рублей (+4%).
В исследование вошли резюме выпускников 2020—2025 годов, претендовавших на линейные и управленческие позиции в разработке, информационной безопасности, тестировании ПО, DevOps, аналитике, Data Science, ML и Data‑инжиниринге. Учитывались резюме, размещённые не позднее чем за 365 дней до выхода исследования; зарплатные ожидания региональных соискателей скорректированы SuperJob до московского уровня с использованием региональных коэффициентов.
Всего в рейтинг попали 85 вузов из 39 городов. В выборке представлены как государственные, так и коммерческие учебные заведения, классические и профильные технические университеты; среди них есть вузы с лауреатами Нобелевской премии и победителями международных студенческих олимпиад.
Ранее сообщалось, что ННГУ вошел в рейтинг вузов в сфере «государственное и муниципальное управление».