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Госдумой принят закон о кредитных каникулах для семей с двумя и более детьми

Он вступит в силу с 1 сентября.

Источник: Время

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для семей, в которых родился второй или третий ребенок. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем макс-канале.

Закон был подготовлен в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».

В настоящее время получить льготный период при рождении ребенка можно в том случае, если доходы заемщика за последние два месяца упали более чем на 20%, по сравнению с прошлым годом, а ежемесячные платежи по кредиту превышают 40% дохода.

«По новому закону доказывать снижение дохода больше не потребуется. Достаточно самого факта появления ребенка. Это позволит расширить количество получателей этой меры поддержки», — отметил Люлин.

Также будет увеличен срок предоставления кредитных каникул. При рождении первого ребенка — до шести месяцев. При рождении второго и последующих детей — до полутора лет, но льготный период не может длиться дольше, чем ребенку исполнится 1,5 года.

«Стоит обратить внимание на то, что с 7-го по 18-й месяц кредитных каникул на остаток основного долга проценты будут начисляться по ставке, которая действовала до предоставления льготы. Но платить их сразу не нужно — сумма процентов подлежит уплате после окончания каникул», — заявил спикер регионального парламента.

Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года и коснется всех кредитных договоров, заключенных до этой даты.

Ранее мы писали, что Евгений Люлин встретился с финалистками программы «Женское лидерство. Многодетные мамы».

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