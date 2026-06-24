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В селе Новогремяченском Воронежской области ремонтируют школу

План работ охватывает практически все здание.

Школу обновляют в селе Новогремяченском Воронежской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

План ремонтных работ охватывает практически все здание. В ходе капитального ремонта обновляют фасад и кровлю, полностью заменяют системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Параллельно с внутренней отделкой учебных классов и рекреаций идут работы в спортивном зале и пищеблоке.

Проект модернизации предполагает комплексный подход. Помимо капитального ремонта самого здания планируются оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, обновление инфраструктуры и благоустройство пришкольной территории.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.