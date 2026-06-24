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В России планируют изменить содержание ЕГЭ по обществознанию: когда ожидать нововведений

Кравцов: корректировка содержания ЕГЭ по обществознанию ожидается через два года.

Источник: Комсомольская правда

Корректировки в содержание ЕГЭ по обществознанию внесут через два года. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках ПМЮФ.

«Через два года будут изменения в Едином государственном экзамене по обществознанию», — предупредил чиновник.

По словам Кравцова, выпускникам, которым предстоит сдавать обществознание в следующем году, беспокоиться не о чем. Нововведения пока не затронут действующую программу.

Он также напомнил, что в системе аттестации готовятся и другие нововведения. В частности, в девятом классе планируется ввести устный экзамен по истории.

Ранее Рособрнадзор опубликовал первые итоги ЕГЭ-2026. В первую очередь учащиеся проходили тестирования по химии, литературе, истории и русскому языку. По ним уже выставлены оценки. Русский язык писали порядка 661 тысяч школьников. Средний балл составил 63,06. Результаты других предметов читайте на сайте KP.RU.