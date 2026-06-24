Юрист: Перевод денег незнакомцу может обернуться уголовной ответственностью

— Отдельная и очень серьезная история — дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше — вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность, даже если вы не знали о происхождении средств, — отметил юрист.