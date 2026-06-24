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Юрист: Перевод денег незнакомцу может обернуться уголовной ответственностью

Перевод денег незнакомому человеку может обернуться не только финансовыми потерями, но и уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист Алексей Косточкин.

Перевод денег незнакомому человеку может обернуться не только финансовыми потерями, но и уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист Алексей Косточкин.

По словам эксперта, с правовой точки зрения перевод денег является договором, так как клиент добровольно наживает кнопку «перевести». Доказать факт мошенничества при таких операциях крайне сложно.

— Отдельная и очень серьезная история — дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше — вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность, даже если вы не знали о происхождении средств, — отметил юрист.

Косточкин напомнил, что аферисты часто выманивают средства под предлогом высокого заработка, срочной помощи, выигрышей и возврата с процентами и другое, передает РИАМО.

Мошенники стали обманывать абитуриентов. Аферисты предлагают поступить в вузы, которых на самом деле не существует. «Вечерняя Москва» узнала, как обезопасить себя.