Юрист: Перевод денег незнакомцу может обернуться уголовной ответственностью

Перевод денег незнакомому человеку может обернуться не только финансовыми потерями, но и уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист Алексей Косточкин.
По словам эксперта, с правовой точки зрения перевод денег является договором, так как клиент добровольно наживает кнопку «перевести». Доказать факт мошенничества при таких операциях крайне сложно.
— Отдельная и очень серьезная история — дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше — вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность, даже если вы не знали о происхождении средств, — отметил юрист.
Косточкин напомнил, что аферисты часто выманивают средства под предлогом высокого заработка, срочной помощи, выигрышей и возврата с процентами и другое, передает РИАМО.
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