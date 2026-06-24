«Получилось удивить!»: инженеры «Ростелекома» организовали мастер-классы для красноярских детей

«Наши ребята увидели, что профессия связиста — это не только приборы и провода, а еще и большая ответственность за работу, — поделилась Ксения Трофимова, преподаватель Детской школы искусств № 16 города Красноярска. — Особенно впечатлила их кропотливая сварка оптического волокна — процесс вызвал по-настоящему бурные эмоции. Очень здорово, что получилось удивить детей и пробудить в них интерес. Они по-своему отблагодарили “Ростелеком” и вернулись с рисунками. Через 50 лет будет интересно взглянуть на эти художественные фантазии по-новому и увидеть, какие из них превратились в реальность».