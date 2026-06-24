«Получилось удивить!»: инженеры «Ростелекома» организовали мастер-классы для красноярских детей

В честь 50-летия Блока технической инфраструктуры (БТИ) «Ростелекома», который отмечается в 2026 году, инженеры Красноярского филиала компании провели серию профессиональных мастер-классов в Музее связи.
Более 30 юных красноярцев — дети сотрудников регионального управления Главного радиочастотного центра и учащиеся Детской школы искусств № 16 — погрузились в мир телекоммуникаций и ИТ.
Ребятам показывали оборудование и устройства XX и XXI веков. Рассказывали про современные типы оптоволоконных кабелей и где их применяют: от квартир до морских глубин. Объясняли, как в домах появляется высокоскоростной интернет, Wi-Fi и интерактивное ТВ. Учили соединять оптические волокна, измерять длину катушки связи с помощью рефлектометра и пользоваться оптическим фонариком.
«Юбилей БТИ — это не просто памятная дата, а символ десятилетий развития, масштабных проектов и огромного труда специалистов, которые ежедневно обеспечивают надежную работу сетей связи. Мы видим в этом событии замечательную возможность для популяризации нашей отрасли среди молодежи и ее вовлечения в современные технологии», — отметил Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».
Вдохновившись рассказами специалистов, воспитанники школы искусств создали рисунки на тему «Связь в 2076 году». Их передали на хранение в красноярский музей «Ростелекома».
«Наши ребята увидели, что профессия связиста — это не только приборы и провода, а еще и большая ответственность за работу, — поделилась Ксения Трофимова, преподаватель Детской школы искусств № 16 города Красноярска. — Особенно впечатлила их кропотливая сварка оптического волокна — процесс вызвал по-настоящему бурные эмоции. Очень здорово, что получилось удивить детей и пробудить в них интерес. Они по-своему отблагодарили “Ростелеком” и вернулись с рисунками. Через 50 лет будет интересно взглянуть на эти художественные фантазии по-новому и увидеть, какие из них превратились в реальность».