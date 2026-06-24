Жителей Красноярска и окружающих краевой центр территорий, а также южных округов, предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным регионального главка МЧС, в ближайшие дни возможны сильные ливни с градом и штормовым ветром. 25−26 июня в центральных и южных муниципальных округах края местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, — сообщают в ведомстве. В Среднесибирском УГМС при этом дополняют, что на территории центральных округов сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. И просят учитывать и штормовое предупреждение, и запрет на разведение открытого огня. Добавим, по данным синоптиков до конца недели в крае сохранится жаркая погода с дневной температурой до +30 градусов.
Красноярцев предупредили о грозах с градом и шквалистым ветром
Жителей Красноярска и окружающих краевой центр территорий, а также южных округов, предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным регионального главка.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше