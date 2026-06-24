Красноярцев предупредили о грозах с градом и шквалистым ветром

Жителей Красноярска и окружающих краевой центр территорий, а также южных округов, предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. По данным регионального главка МЧС, в ближайшие дни возможны сильные ливни с градом и штормовым ветром. 25−26 июня в центральных и южных муниципальных округах края местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, — сообщают в ведомстве. В Среднесибирском УГМС при этом дополняют, что на территории центральных округов сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. И просят учитывать и штормовое предупреждение, и запрет на разведение открытого огня. Добавим, по данным синоптиков до конца недели в крае сохранится жаркая погода с дневной температурой до +30 градусов.