Мединский представил новую линейку учебников по обществознанию

До 2025 года обществознание изучалось с 6-го класса (с 6-го по 8-й класс у школьников проводилось 102 урока). С 1 сентября прошлого года обществознание преподавали в 8−11-х классах (в то же время число учебных часов по истории было увеличено почти в полтора раза — с 340 до 476). С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» сохранится только для 9−11-х классов.