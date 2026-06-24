Мединский представил новую линейку учебников по обществознанию

На Петербургском международном юридическом форуме состоялась презентация новых учебников по обществознанию для учащихся 9−11-х классов. Их начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года. Учебное пособие на форуме представили помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.
«У нас предмет “Обществознание” носил до этого абстрактный характер и, можно сказать, он был недостаточно интересным. Сейчас прикладной курс у нас очень выверенный», — сказал господин Кравцов.
Владимир Мединский отметил, что содержание предыдущего учебника по обществознанию было «неудачным». «Сейчас учебник лучше, он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него блестящий редактор, известный правовед», — сказал он, имея в виду замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая рассказала, что прочитала новый учебник «с большим профессиональным интересом и человеческим удовольствием». «Потому что в тексте отражены важнейшие ключевые смыслы. То, что важно для ребенка, рассказано простым, понятным языком», — уточнила она.
До 2025 года обществознание изучалось с 6-го класса (с 6-го по 8-й класс у школьников проводилось 102 урока). С 1 сентября прошлого года обществознание преподавали в 8−11-х классах (в то же время число учебных часов по истории было увеличено почти в полтора раза — с 340 до 476). С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» сохранится только для 9−11-х классов.