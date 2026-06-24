Анапа ужесточила правила на курорте: отдыхать придется по новым условиям

Власти напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого режима предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.