В Ростове щебеночный завод «Лиховской» стал банкротом из-за долга в 9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Щебеночный завод Лиховской» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).