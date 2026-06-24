В Ростове-на-Дону три недели не будет горячей воды в центре города

Коммунальные предприятия — ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и АО «Теплокоммунэнерго» — приступают к подготовке инфраструктуры теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Согласно утвержденному плану, с 30 июня по 20 июля 2026 года в городе пройдут гидравлические испытания тепломагистралей под повышенным давлением — так называемая опрессовка — от Центральной котельной. Параллельно, в период с 21 июня по 6 июля, на плановый ремонт будут выведены котельные № 3 и № 4.