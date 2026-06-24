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Чем уникально панно на Доме Дружбы?

Ответила искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института СФУ Александра Семёнова-Ситникова.

Ответила искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института СФУ Александра Семёнова-Ситникова.

Многим красноярцам знакомо панно на здании Дома дружбы народов. Krsk.aif.ru решил узнать у эксперта, чем оно уникально.

«Монументально-декоративное панно советского времени — это, конечно, самое примечательное в этом здании. Его уникальность в первую очередь в технике исполнения. Панно было создано известным красноярским художником Евгением Кобытевым вместе со студентами. Они использовали камни различных оттенков, которые сами собирали на берегу Енисея», — отвечает искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института СФУ Александра Семёнова-Ситникова.

По словам эксперта, сам сюжет — материнство — был классическим для той эпохи и стиля соцреализма. Но именно материал и ручная работа делают это произведение особенным.

«Сегодня такие объекты советского монументального искусства очень ценятся, их стараются сохранять и изучать. Панно на здании Дома дружбы народов — один из лучших примеров этого направления в нашем регионе, который исследователи всегда рассматривают при изучении той эпохи. Ценно и то, что сегодня это не просто коммерческий кинотеатр. Здесь показывают классические советские и детские фильмы, сохраняя особую культурную атмосферу», — говорит искусствовед.

Напомним, ранее мы рассказывали историю красноярской Мадонны, изображенной на панно.