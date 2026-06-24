Чем уникально панно на Доме Дружбы?

«Сегодня такие объекты советского монументального искусства очень ценятся, их стараются сохранять и изучать. Панно на здании Дома дружбы народов — один из лучших примеров этого направления в нашем регионе, который исследователи всегда рассматривают при изучении той эпохи. Ценно и то, что сегодня это не просто коммерческий кинотеатр. Здесь показывают классические советские и детские фильмы, сохраняя особую культурную атмосферу», — говорит искусствовед.