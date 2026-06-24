В Октябрьском районе Ростова обновят более 16 тысяч квадратных метров дорог

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону начался ремонт внутриквартальных проездов. Работы стартовали сразу на двух объектах: проезд от Таганрогской, 163 до Кривоносова, 5, и проезд у домов 126, 126/1 и 126/2 по Таганрогской. Подрядчик уже срезает старое покрытие и в ближайшее время приступит к укладке нового асфальта. Об этом сообщили в городской администрации.