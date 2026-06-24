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Ростовский каскадер попал в ДТП на Ferrari

В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре Ferrari. Об этом сам блогер рассказал в своих социальных сетях.

В Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре Ferrari. Об этом сам блогер рассказал в своих социальных сетях.

Авария случилась сегодня ночью, 24 июня. По словам господина Чеботарева, ему на встречную полосу выехал автомобиль Opel. Спорткар вылетел на бордюр, после у автомобиля вырвало заднее колесо. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что блогер-каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на спорткаре McLaren 720S. ДТП произошло на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону. Автомобиль врезался в отбойники и выехал на встречную полосу.