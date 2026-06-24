Ростовский каскадер попал в ДТП на Ferrari

Авария случилась сегодня ночью, 24 июня. По словам господина Чеботарева, ему на встречную полосу выехал автомобиль Opel. Спорткар вылетел на бордюр, после у автомобиля вырвало заднее колесо. По предварительной информации, никто не пострадал.