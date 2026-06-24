Первую «умную» спортивную площадку открыли в районе имени Лазо Хабаровского края

В районе имени Лазо Хабаровского края торжественно открыли первую «умную» спортивную площадку. Ее установили в рабочем поселке Переяславка. Возведение объекта велось в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и отвечает задачам государственной программы «Спорт России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Новая площадка — это полноценное многофункциональное пространство для тренировок на открытом воздухе. В распоряжении спортсменов огороженное футбольное поле с воротами, стойки и кольца для игры в волейбол и баскетбол. Для комфорта болельщиков и участников соревнований установлены зрительские трибуны. Также комплекс подходит для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”», — говорится в сообщении.
Комплекс оснащен тренажерами с QR-кодами, благодаря которым пользователи могут посмотреть видео занятий с применением нового инвентаря. При этом на площадке есть доступ к интернету.
С открытием «умной» площадки жителей поселка поздравила первый заместитель министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева.
«Сегодня для района имени Лазо действительно значимое событие, новый шаг в развитии спортивной жизни муниципалитета. Мы видим внимание федерального центра к развитию физкультуры и спорта, и оно воплощается в таких конкретных и нужных объектах. Уверена, что эта площадка будет очень востребована, ведь это полноценный тренажерный зал под открытым небом, который поможет каждому стать сильнее и выносливее», — отметила в своем приветственном слове Валентина Мальцева.
Первую «умную» спортивную площадку открыли в районе имени Лазо. Фото: Администрация района им. Лазо.
Первую «умную» спортивную площадку открыли в районе имени Лазо. Фото: Администрация района им. Лазо.
Первую «умную» спортивную площадку открыли в районе имени Лазо. Фото: Администрация района им. Лазо.
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Добавим, что район имени Лазо один из самых спортивных в Хабаровском крае. Сегодня систематически физкультурой и спортом здесь занимаются более 21,4 тысячи человек, что составляет почти 63% от общего числа жителей.
«Мы с детьми очень ждали открытие этой площадки. И очень хорошо, что есть ровное покрытие для того, чтобы маленькие дети отрабатывали точность передачи, точность удара, точность постановки ноги. Потому что на искусственном спортивном газоне это тяжело посмотреть, а здесь это возможно сделать. Мы очень благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что такая есть программа федеральная. То, что мы получили такую возможность и теперь дети смогут развивать свое техническое и спортивное мастерство», — рассказал тренер футбольного клуба «Спарта», р.п. Переяславка Анатолий Велигоцкий.
В муниципалитете успешно работают 140 спортивных сооружений, а около 7 тысяч человек профессионально тренируются по 22 видам спорта.
«Площадка комфортабельна. Протестировал уже QR-код, так как обозначалось, что площадка “умная”, то есть показывает, какие виды упражнений на определенных тренажерах можно делать. Площадкой больше интересуются дети, но за ними подтягиваются и родители. В итоге спорт становится массовым», — подчеркнул представитель общественного совета при министерстве спорта края Дмитрий Кондрашов.
Развитие спортивной инфраструктуры в районе продолжится. По поручению Губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина о повышении доступности спорта в каждом муниципалитете, в этом году в районе имени Лазо будут установлены еще две площадки ГТО — в школах сел Могилевка и Переяславка.
Напомним, что всего в 2026 году, объявленном в крае Годом спорта, появится 25 новых уличных спортивных площадок. Среди них 8 малых площадок ГТО, 4 «умные» спортивные площадки и 13 площадок, установленных при поддержке крупных банков.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске на «умной площадке» стартовали бесплатные тренировки. Занятия проводят профессиональные инструкторы по пятницам и субботам.