Первую «умную» спортивную площадку открыли в районе имени Лазо Хабаровского края

«Мы с детьми очень ждали открытие этой площадки. И очень хорошо, что есть ровное покрытие для того, чтобы маленькие дети отрабатывали точность передачи, точность удара, точность постановки ноги. Потому что на искусственном спортивном газоне это тяжело посмотреть, а здесь это возможно сделать. Мы очень благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что такая есть программа федеральная. То, что мы получили такую возможность и теперь дети смогут развивать свое техническое и спортивное мастерство», — рассказал тренер футбольного клуба «Спарта», р.п. Переяславка Анатолий Велигоцкий.