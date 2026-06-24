Местами сильный дождь пройдёт по Хабаровскому краю

Предстоящая ночь в Комсомольске-на-Амуре выдастся такой же теплой, как и нынешняя — в пределах +14..+16 °C. А днем показатели опустятся до +21..+23 °C. Ветер поменяет направление на северное, но будет умеренным. Пройдет и кратковременный дождь.