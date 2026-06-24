Местами сильный дождь пройдёт по Хабаровскому краю

На пару градусов прохладнее будет в Хабаровске завтра, 25 июня. Синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют +21..+23 °C в обеденные часы. А ночные показатели не изменятся — столбик термометра все также покажет +15..+17 °C.
Будет и дождь, но кратковременный, а скорость юго-западного ветра достигнет 7−12 м/c, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».
Предстоящая ночь в Комсомольске-на-Амуре выдастся такой же теплой, как и нынешняя — в пределах +14..+16 °C. А днем показатели опустятся до +21..+23 °C. Ветер поменяет направление на северное, но будет умеренным. Пройдет и кратковременный дождь.
По югу края также пройдут кратковременные дожди, но местами в обеденные часы осадки будут сильными. Температура дойдет до +16..+18 °C в ночной период, а днем прогреется до +23..+26 °C. Сопровождаться осадки будут юго-западным ветром, 9−14 м/c.
Дождливая погода прогнозируется и на севере региона при умеренном ветре северо-восточного и юго-восточного направлений. Ночью столбик термометра покажет +5..+13 °C, днем будет до +8..+20 °C.
Вода в Амуре у Хабаровска нагрелась до + 22 , а уровень воды в реке находится у отметки 159 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение в 144 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 105 см.