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Местами сильный дождь пройдёт по Хабаровскому краю

Осадки прогнозируют по всему региону, но в основном кратковременного характера.

Источник: Хабаровский край сегодня

На пару градусов прохладнее будет в Хабаровске завтра, 25 июня. Синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют +21..+23 °C в обеденные часы. А ночные показатели не изменятся — столбик термометра все также покажет +15..+17 °C.

Будет и дождь, но кратковременный, а скорость юго-западного ветра достигнет 7−12 м/c, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

Предстоящая ночь в Комсомольске-на-Амуре выдастся такой же теплой, как и нынешняя — в пределах +14..+16 °C. А днем показатели опустятся до +21..+23 °C. Ветер поменяет направление на северное, но будет умеренным. Пройдет и кратковременный дождь.

По югу края также пройдут кратковременные дожди, но местами в обеденные часы осадки будут сильными. Температура дойдет до +16..+18 °C в ночной период, а днем прогреется до +23..+26 °C. Сопровождаться осадки будут юго-западным ветром, 9−14 м/c.

Дождливая погода прогнозируется и на севере региона при умеренном ветре северо-восточного и юго-восточного направлений. Ночью столбик термометра покажет +5..+13 °C, днем будет до +8..+20 °C.

Вода в Амуре у Хабаровска нагрелась до + 22 , а уровень воды в реке находится у отметки 159 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение в 144 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 105 см.