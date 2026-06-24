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Вода в самом большом озере в Беларуси внезапно стала бирюзовой — вот причина

Вода в самом большом озере в Беларуси окрасилась в бирюзовый цвет.

Источник: Комсомольская правда

В самом большом озере в Беларуси — Нарочь вода внезапно стала бирюзовой. Причину метаморфозов в Нарочанской биологической станции имени Георгия Винберга назвали narachanka.by.

Изначально отдыхающие для соцсетей сняли фото и видео, показывая, что на выходных 20 — 21 июня вода на озере Нарочь неожиданно стала с бирюзовым оттенком.

На место выехали специалисты, которые отобрали вблизи деревни Гатовичи пробы воды из озера для их изучения. В итоге ученые-гидробиологи БГУ установили, что изменение цвета воды в водоеме вызвано развитием водоросли рода Анабена.

— При массовом размножении Анабены действительно вода приобретает бирюзовые тона, — прокомментировала начальник биологической станции Юлия Верес.

Специалист заметила, что такого рода цветение водоросли довольно скоротечно. А вид Анабены, вызвавший цветение воды в озере Нарочь, является типичным представителем фитопланктона озер и часто формирует очаги цветения.

— Интенсивность цветения в выходные была достаточно сильная, — подтвердила специалист.

При этом гидробиолог обратила внимание, что из-за цветения изменилось и содержание хлорофилла в озерной воде — от 23 до 100 микрограмма на литр. В норме в воде озера Нарочь содержание хлорофилла меняется от 0,5 до 4,5 микрограмма на литр, а показатель более 30 микрограммов на литр как раз и указывает на цветение водорослей.

Кстати, ранее власти взяли «белорусские Мальдивы» под охрану — что ждет туристов.

А еще назвали озеро в Беларуси, вода которого считается целебной: «Раны затягиваются за день-два».