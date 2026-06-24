Вода в самом большом озере в Беларуси внезапно стала бирюзовой — вот причина

При этом гидробиолог обратила внимание, что из-за цветения изменилось и содержание хлорофилла в озерной воде — от 23 до 100 микрограмма на литр. В норме в воде озера Нарочь содержание хлорофилла меняется от 0,5 до 4,5 микрограмма на литр, а показатель более 30 микрограммов на литр как раз и указывает на цветение водорослей.