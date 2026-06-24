В Хабаровском крае около половины независимых АЗС остались без бензина

В Хабаровском крае около половины независимых автозаправочных станций испытывают дефицит бензина, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба по вопросам обеспечения региона автомобильным топливом.
По данным краевых властей, на территории региона работают 183 АЗС. Из них 108 принадлежат ННК «Альянс» и обеспечены необходимыми запасами топлива. На этих заправках временно ограничен отпуск бензина в канистры и дополнительные ёмкости, чтобы сохранить стабильное снабжение автомобилистов.
При этом сложности возникли у части независимых операторов. Из 75 таких автозаправочных станций дефицит топлива наблюдается примерно на половине объектов.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева сообщила, что власти региона совместно с федеральными структурами работают над пополнением запасов и выстраиванием логистики поставок.
В правительстве подчеркнули, что экстренные службы и предприятия ЖКХ проблем с топливом не испытывают. Для них действует приоритетный порядок заправки техники.
Также отмечается, что нефтеперерабатывающий завод Хабаровске работает в штатном режиме. Технологических сбоев не зафиксировано, переработка и отгрузка топлива продолжаются в плановом объёме.