В Хабаровском крае около половины независимых АЗС остались без бензина

По данным краевых властей, на территории региона работают 183 АЗС. Из них 108 принадлежат ННК «Альянс» и обеспечены необходимыми запасами топлива. На этих заправках временно ограничен отпуск бензина в канистры и дополнительные ёмкости, чтобы сохранить стабильное снабжение автомобилистов.