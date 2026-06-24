В три этапа: Как в Ростове отключают горячую воду этим летом

В Ростове-на-Дону в рамках подготовки городских тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону проводятся плановые отключения горячей воды. Работы в мегаполисе ведутся в несколько этапов.
Первый этап проходил с 12 мая по 5 июня. В этот период отключения были связаны с опрессовкой сетей Ростовской ТЭЦ-2 и затронули центральную часть города, а также Западный жилой массив.
Второй этап стартовал 15 июня и продлится до 6 июля. В эти сроки горячая вода полностью отключена в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где теплоснабжение осуществляется от котельных № 3 и № 4.
Третий этап начнется 30 июня и завершится 20 июля. Специалисты ресурсоснабжающих организаций выполнят комплекс профилактических работ. Горячее водоснабжение полностью прекращается в центральной части города. Ограничения затронут улицы: Береговая, Листопадовая, проспекты Сиверса, Пушкинская, Соколова, Текучева, Театральный проспект, Шолохова, а также 22-я и 23-я Линии.
Жителям Северного жилого массива, микрорайона Темерник и района проспекта Ленина горячее водоснабжение будет предоставляться в ограниченном режиме. В этих районах температура и давление горячей воды будут снижены, однако подача останется доступной.
Как сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная, в ходе испытаний, при обнаружении дефектов на теплосетях, период отключения может быть продлен до завершения ремонтных работ.