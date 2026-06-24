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Медведев лично правит учебники по обществознанию для старшеклассников

Помощник президента РФ Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует учебники по обществознанию для 9−11 классов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует учебники по обществознанию для 9−11-х классов. По словам Мединского, Медведев является главным редактором линейки учебников и собственноручно правит текст.

«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только — Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. Реформа идет очень постепенно и очень осторожно», — заявил Мединский.

Как отметил помощник президента, работа над учебниками ведётся с учётом современных требований и правовых традиций. Однако реформа, по его словам, проходит «очень постепенно и очень осторожно». Мединский подчеркнул, что личное участие Медведева в редактировании материалов обеспечивает высокий уровень содержания учебных пособий.

Ранее в Госдуме неоднократно поднимался вопрос о качестве школьных учебников по гуманитарным дисциплинам. Новые учебники по обществознанию, над которыми работает Медведев, призваны соответствовать актуальным образовательным стандартам и учитывать современные правовые реалии.

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