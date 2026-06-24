Медведев лично правит учебники по обществознанию для старшеклассников

Как отметил помощник президента, работа над учебниками ведётся с учётом современных требований и правовых традиций. Однако реформа, по его словам, проходит «очень постепенно и очень осторожно». Мединский подчеркнул, что личное участие Медведева в редактировании материалов обеспечивает высокий уровень содержания учебных пособий.