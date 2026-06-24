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Причиной гибели двух нижегородцев стало возгорание дома при атаке БПЛА

Жизням еще двух госпитализированных мужчин ничего не угрожает.

Источник: Живем в Нижнем

Причиной гибели двух человек стало возгорание дома при атаке БПЛА на территории «большого Нижнего Новгорода», сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, что в регионе уничтожили 23 беспилотника самолетного типа. В результате атаки дронов смертельные травмы получили два человек. Глава города распорядился помочь пострадавшим и семье погибших.

Еще двое мужчин были госпитализированы. По словам мэра, им ничего не угрожает. Власти находятся на постоянной связи с медиками.

Эксперты оценивают локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что министерство защиты от БПЛА создали в Нижегородской области.

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