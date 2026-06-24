Причиной гибели двух нижегородцев стало возгорание дома при атаке БПЛА

Причиной гибели двух человек стало возгорание дома при атаке БПЛА на территории «большого Нижнего Новгорода», сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Напомним, что в регионе уничтожили 23 беспилотника самолетного типа. В результате атаки дронов смертельные травмы получили два человек. Глава города распорядился помочь пострадавшим и семье погибших.
Еще двое мужчин были госпитализированы. По словам мэра, им ничего не угрожает. Власти находятся на постоянной связи с медиками.
Эксперты оценивают локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры.
Ранее мы писали, что министерство защиты от БПЛА создали в Нижегородской области.
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