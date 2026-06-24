Baijiahao: Рукопожатие Путина с президентом Филиппин удивило Китай

До этого Фердинанд Маркос — младший рассказал, что Владимир Путин удивился тому, что филиппинцы посещают Иркутск. Филиппинский политик отметил, что в России можно многое увидеть и узнать, и в шутку призвал не удивляться, если в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Иркутске станет больше филиппинцев.