В Хабаровском крае ввели приоритетный порядок заправки для спецтехники

В Хабаровском крае начал действовать приоритетный порядок заправки спецтехники. Как сообщили в правительстве региона, сферы ЖКХ и экстренных служб не испытывают трудностей с автомобильным топливом.
Власти региона ведут работу по оперативному пополнению запасов и выстраиванию логистики по поставкам топлива на независимые АЗС. Таких автозаправок в крае 75, из них примерно у половины сейчас дефицит бензина. Для урегулирования ситуации правительство региона взаимодействует с федеральным центром.
АЗС «ННК “Альянс” обеспечены топливом, но на них введены временные ограничения на отпуск в канистры и дополнительные емкости.
По данным пресс-службы правительства, нефтеперерабатывающий завод ННК в Хабаровске функционирует в штатном режиме.