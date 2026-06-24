В Хабаровском крае ввели приоритетный порядок заправки для спецтехники

Власти региона ведут работу по оперативному пополнению запасов и выстраиванию логистики по поставкам топлива на независимые АЗС. Таких автозаправок в крае 75, из них примерно у половины сейчас дефицит бензина. Для урегулирования ситуации правительство региона взаимодействует с федеральным центром.