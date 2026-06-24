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Есть ли денежная выплата за бриллиантовую свадьбу в Красноярском крае?

Ответила главный специалист агентства ЗАГС Красноярского края Елена Привалова.

Ответила главный специалист агентства ЗАГС Красноярского края Елена Привалова.

Красноярцы, прожившие в браке 60 лет интересуются: положены ли в нашем регионе выплаты за бриллиантовую свадьбу. Krsk.aif.ru узнал у эксперта.

«В Красноярском крае материальные выплаты за бриллиантовую свадьбу не предусмотрены. Закон края не содержит таких мер поддерж­ки. Чтобы они появились, нужно принять отдельный нормативно-правовой акт на уровне субъекта. В нашем регионе такого документа пока нет», — отвечает главный специалист агентства ЗАГС Красноярского края Елена Привалова.

Однако супругов, проживших вместе 60 лет, в краевых ЗАГСах не оставляют без внимания. В заявительном порядке семьи чествуют и вручают им памятный адрес от губернатора Красноярского края. Это бесплатно.

Напомним, ранее на нашем сайте вышла честная история об организации свадьбы за миллион рублей в Красноярске в 2026 году.