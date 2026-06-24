Жители Красноярского края могут вернуть уплаченную в судах пошлину

Сумма излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах и мировыми судьями, подлежит возврату по заявлению плательщика о возврате такой пошлины в утвержденной форме, которое можно представить по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело или по месту учета плательщика государственной пошлины. К заявлению (форма КНД 1122030) необходимо приложить решение, определение или справку из суда, которые являются основанием для возврата и копии платежных документов. Государственная пошлина не подлежит возврату, если она уплачена за государственную регистрацию расторжения или заключения брака, перемену имени, внесение исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния, но они не были произведены, а также в случае отказа в государственной регистрации или ограничении прав на объекты недвижимости. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано в налоговый орган в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы госпошлины.