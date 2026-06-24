В онкокабинете петербургской поликлиники № 28 прошел день открытых дверей

День открытых дверей первичного онкологического кабинета состоялся в поликлинике № 28 в Санкт-Петербурге. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Адмиралтейского района города.
Более 60 пациентов бесплатно и без предварительной записи смогли пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога. День открытых дверей прошел совместно с кожно-венерологическим диспансером № 3 и был приурочен ко Дню диагностики меланомы. Она является одной из самых опасных злокачественных новообразований. Пациенты получили нужную информацию для поддержания своего здоровья.
«Организация дней открытых дверей в городских районных поликлиниках — это наша добрая традиция. На территории Адмиралтейского района регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и информирование населения о факторах риска возникновения злокачественных заболеваний», — подчеркнул заместитель главы администрации Адмиралтейского района Роман Волковский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.