Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде. На текущий момент задержано шесть рейсов из регулярного расписания аэропорта, еще три — отменено, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание, при необходимости будет выдан мягкий инвентарь.
«Убедительная просьба к пассажирам, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло», — напоминают гражданам.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при атаке БПЛА в Нижнем Новгороде.