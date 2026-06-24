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Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова

Задержано шесть рейсов из регулярного расписания.

Источник: Время

Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде. На текущий момент задержано шесть рейсов из регулярного расписания аэропорта, еще три — отменено, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание, при необходимости будет выдан мягкий инвентарь.

«Убедительная просьба к пассажирам, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло», — напоминают гражданам.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при атаке БПЛА в Нижнем Новгороде.

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