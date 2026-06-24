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Аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу 24 июня

Из-за атаки БПЛА на регион аэропорт был вынужден ввести ограничения для самолетов.

Работа аэропорта имени Чкалова была возобновлена в Нижнем Новгороде 24 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, что из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область и введения режима беспилотной опасности аэропорт имени Чкалова был вынужден ввести ограничения на прием и запуск воздушных судов.

По данным на 09:07 часов утра аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область.

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