Аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу 24 июня

Работа аэропорта имени Чкалова была возобновлена в Нижнем Новгороде 24 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область и введения режима беспилотной опасности аэропорт имени Чкалова был вынужден ввести ограничения на прием и запуск воздушных судов.
По данным на 09:07 часов утра аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область.
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