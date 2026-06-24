В Волгограде 17-летний подросток украл драгоценности у знакомой

— В марте прошлого года юноша вместе со знакомыми пришел в гости к одной из девушек, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Пока в компании велись разговоры, он незаметно прошел в спальню и нашел в комоде шкатулку с драгоценностями. Выбрав те украшения, которые показались ему самыми дорогими, он тут же положил их в свою сумку и спокойно вернулся к приятелям.