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В Волгограде 17-летний подросток украл драгоценности у знакомой

В Волгограде 17-летний подросток обчистил квартиру своей знакомой. Воспользовавшись моментом, он вытащил два.

В Волгограде 17-летний подросток обчистил квартиру своей знакомой. Воспользовавшись моментом, он вытащил два десятка драгоценных вещей из шкатулки, продал их и купил на вырученные деньги автомобиль.

— В марте прошлого года юноша вместе со знакомыми пришел в гости к одной из девушек, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Пока в компании велись разговоры, он незаметно прошел в спальню и нашел в комоде шкатулку с драгоценностями. Выбрав те украшения, которые показались ему самыми дорогими, он тут же положил их в свою сумку и спокойно вернулся к приятелям.

Уже на следующий день волгоградец решил сдать часть украденных вещей и на вырученные деньги купил себе автомобиль.

— Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,8 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер следователи наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более миллиона рублей, — прокомментировали в СУ СК России по Волгоградской области. — Во время следствия он также вернул потерпевшей семье 600 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» уже завершено.