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Песков не ответил, будет ли Путин поздравлять Трампа с днем независимости США

В Кремле не ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с днем независимости США.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с днем независимости Соединенных Штатов Америки.

Российские эксперты объяснили, почему в 2026 году 250-летие независимости США так важно для Трампа. Как отметил Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций МГУ, 4 июля 2026 года станет для главы Белого дома символической датой, под которую может быть подведен итог его курса на восстановление глобального доминирования США.

Напомним, в прошлом 2025 году помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин поздравил лидера Америки Дональда Трампа с приближающимся днём независимости США и напомнил о значении российско-американских исторических связей.

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