Песков не ответил, будет ли Путин поздравлять Трампа с днем независимости США

Российские эксперты объяснили, почему в 2026 году 250-летие независимости США так важно для Трампа. Как отметил Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций МГУ, 4 июля 2026 года станет для главы Белого дома символической датой, под которую может быть подведен итог его курса на восстановление глобального доминирования США.