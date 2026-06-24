Ливни и грозы ожидаются в округах Красноярского края

25 и 26 июня в центральной и южной части Красноярского местами прогнозируются опасные погодные явления. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Ожидаются сильные дожди, переходящие в ливни, грозы с градом и шквалистый ветер с порывами до 15−20 м/с.
Жителей призывают быть внимательными и учитывать прогноз при планировании поездок и повседневных дел. В непогоду лучше воздержаться от дальних выездов и парковки машин под деревьями.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае за отдых детей у воды ответят родители.
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