В России переиздания старых книг не будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Он добавил, что правило распространяется и на переизданные переводы зарубежной литературы. Ранее под условия маркировки попали романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года. При этом в отраслевом перечне Российского книжного союза появились сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина, которые также подлежат маркировке.