В России переиздания старых книг не будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Переиздания произведений, впервые опубликованных до 1 августа 1990 года, не будут маркировать по закону против пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры России.
Решение приняли по итогам объединенного заседания двух экспертных советов при Минцифры по вопросам книжной индустрии и литературной деятельности, которое прошло 5 июня.
«Уточнение касается произведений, которые были впервые обнародованы до 1 августа 1990 года в любом виде, в любом издании. Их перепечатка и переиздания после этого срока уже не подлежат маркировке», — пояснил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Он добавил, что правило распространяется и на переизданные переводы зарубежной литературы. Ранее под условия маркировки попали романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года. При этом в отраслевом перечне Российского книжного союза появились сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина, которые также подлежат маркировке.
Изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» вступили в силу 1 марта. Они предусматривают ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Маркировка должна размещаться на обложке издания. Она включает предупреждающий знак и текстовое сообщение.
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