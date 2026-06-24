Хозяин сбежавшего с ранчо в Техасе жирафа предложил награду за информацию о нем

Самка жирафа по кличке Грейси сбежала с ранчо в Техасе. Хозяин предлагает вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за информацию о местонахождении животного. Об этом в среду, 24 июня, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.