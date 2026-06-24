В Анапу и Новороссийск запустили дополнительные поезда

В Анапу добавили сразу несколько составов. Среди них двухэтажный поезд № 155/156 Москва — Анапа, который будет отправляться из столицы ежедневно в 23:38, а из Анапы — в 10:05. Также через день начнет курсировать поезд № 275/276 Москва — Анапа. Кроме того, ежедневными станут поезда № 563/564 Москва — Анапа с отправлением из Москвы в 21:35 и № 567/568 Москва — Анапа, который будет уходить в 23:20.