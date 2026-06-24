Суд выявил признаки преднамеренного банкротства у ростовского топливного трейдера

Согласно реестру требований, общий объем требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет 119,6 млн руб. Из отчета управляющего следует, что должник неплатежеспособен и восстановить платежеспособность невозможно. В ходе анализа выявлены признаки преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства отсутствуют, а также установлены основания для оспаривания сделок компании. Судебные расходы в процедуре банкротства могут быть покрыты за счёт имущества должника.