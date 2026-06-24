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В Прикамье пройдёт первый межрегиональный фестиваль-конкурс моноспектаклей

Артисты выступят с русской и советской классикой.

Театральный межрегиональный фестиваль «Я — не Я» пройдёт в городе Чайковский с 24−28 июня, сообщают организаторы.

Актёры из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга представят своё прочтение бессмертных текстов русской и советской литературы. На сцене Чайковского театра драмы и комедии поставят спектакли по творчеству Пушкина, Толстого, Шолохова и многих других авторов. Фестиваль посвящён моноспектаклю.

«Мы верим, что монолог — это не форма, а состояние души, высказанное вслух. И нам важно услышать то, что не может молчать», — рассказали организаторы.

Билеты можно приебрести на сайте театра.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, что в Перми останавливался «Театральный поезд». Два дня артисты из разных городов показывали постановки на разных площадках краевой столицы. Подробнее о том, как пермяки встречали необычный состав — в материале.