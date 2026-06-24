Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение на 25 и 26 июня

В эти дни местами ожидаются ливни, грозы и град.

Источник: KrasnoyarskMedia

ГУ МЧС России по Красноярскому краю совместно с синоптиками объявило штормовое предупреждение. 25 и 26 июня в центральных и южных округах региона прогнозируются опасные метеорологические явления.

По данным синоптиков, в указанный период местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, а также град. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на улице и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше