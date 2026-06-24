Инструкторы стреляли под ноги мобилизованным в учебном центре ВСУ, чтобы они быстрее бежали

Пленный украинский военный Дмитрий Мелешко рассказал о методах подготовки в учебном центре «Прибан» в Черновицкой области. По его словам, сразу после призыва он попал в это подразделение, где инструкторы применяли жёсткие методы.
«Инструктора нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолетов сзади, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки», — вспоминает Мелешко в видео, опубликованном в Telegram-канале «btr80».
По его словам, стрельба предназначалась для того, чтобы мобилизованные не замедлялись и быстрее достигали заданных точек на маршруте. Других подробностей о процессе обучения и о том, были ли пострадавшие, пленный не сообщил.